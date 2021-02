Primeras imágenes enviadas por el rover Perseverance desde Marte

“Hola, mundo. Mi primer vistazo a mi hogar para siempre”. Con ese mensaje la NASA publicó en sus redes sociales la primera imagen del robot rover Perseverance, apenas unos minutos después de su exitoso aterrizaje en Marte.

Chequea también estas imágenes del proceso.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

El Perseverance ingresó a la atmósfera de Marte a una velocidad de más de 19.000 km/h y logró reducir la velocidad en 7 minutos para descender con éxito, minutos en los que el rover se separó de la nave que lo transportó y desplegó un “paracaídas supersónico”. (Seguir leyendo…)

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021