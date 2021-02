Otro negocito de los fokiuses [video]

Altagracia Salazar

Varias veces he hablado del negocio de los inmuebles alquileres y leasing creados para favorecer a peledeistas y sus socios.

Solo en la avenida 27 de febrero hay varios modelos, pero Gazcue rompe el saco.

Hoy Diario Libre trae el caso del ministerio de industria y los negocios que incluyen a Temo Montás y al ex secretario de obras Publicas Freddy Pérez. Pero les aseguro que otros negocios similares se investigan y no es en los periódicos.

El inefable Miguel Vargas Maldonado ronda en varios casos que no van a ir a la justicia porque no violan la ley pero es bueno que se sepa como se saca dinero que debería usarse en escuelas y hospitales para beneficiar a un grupito que decidió que merecía todos los privilegios.

El hombre del partido chiquito para los negocios baila en casi todas las fiestas y casi siempre con el Banco de Reservas. La fiesta sigue.