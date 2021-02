Doñita de 105 años sobrevivió a la gripe española y ahora al coronavirus

The New York Times: Pregúntele a Lucia DeClerck cómo ha vivido hasta los 105 años y responderá rápidamente. «Oración. Oración. Oración ”, ofrece. «Un paso a la vez. Nada de comida chatarra».

Pero sobrevivir al coronavirus, dijo, también puede haber tenido algo que ver con otro alimento básico: las nueve pasas doradas empapadas en ginebra que ha comido todas las mañanas durante la mayor parte de su vida.

«Llena un frasco», explicó. «Nueve pasas al día después de reposar durante nueve días».

Sus hijos y nietos recuerdan el ritual como uno de los encantadores hábitos de toda la vida de la Sra. DeClerck, como beber jugo de aloe directamente del recipiente y lavarse los dientes con bicarbonato de sodio. (Eso también funcionó: no tuvo caries hasta los 99 años, dijeron sus familiares).

“Solo pensábamos, ‘Abuela, ¿qué estás haciendo? Estás loca’”, dijo su nieta de 53 años, Shawn Laws O’Neil, de Los Ángeles. “Ahora nos reímos. Ella ha vencido todo lo que se le ha presentado».

Es una lista larga. Nacida en 1916 en Hawái de padres que venían de Guatemala y España, vivió la gripe española, dos guerras mundiales y la muerte de tres maridos y un hijo.

Se mudó a Wyoming, California y regresó a Hawai antes de llegar finalmente a Nueva Jersey, donde vivía con su hijo mayor. Después de cumplir 90 años, se mudó a una comunidad de adultos en Manahawkin, Nueva Jersey, a lo largo de la costa de Jersey, donde permaneció activa hasta que se lesionó en una caída hace unos cuatro años.

«Ella es simplemente el epítome de la perseverancia», dijo la Sra. O’Neil. “Su mente es tan aguda. Ella recordará cosas cuando yo era un niño que ni siquiera recuerdo».

La Sra. DeClerck, la residente más antigua de su hogar de ancianos en el sur de Jersey, se enteró de que había contraído el virus en su 105 cumpleaños, el 25 de enero, el día después de haber recibido su segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, según Michael Neiman. , el administrador de la casa.

Al principio, dijo que estaba asustada. No le gustaba estar aislada y extrañaba la charla diaria del desfile de cuidadores en Mystic Meadows Rehabilitation and Nursing, una instalación de 120 camas en Little Egg Harbor.

Ella mostró pocos síntomas, dijo Neiman. Y en dos semanas estaba de vuelta en su habitación, sosteniendo su rosario y usando sus característicos lentes de sol y gorro de lana.

Para sus dos hijos supervivientes, cinco nietos, 12 bisnietos y 11 tataranietos, que la llaman abuela Lucía, ella tiene un nuevo apodo, la Sra. O’Neil dijo: “El tipo duro de 105 años que pateó a Covid».

El lunes, recibió un saludo del gobernador Philip D. Murphy, quien describió una llamada telefónica con ella durante una rueda de prensa sobre el coronavirus. “Qué conversación tan edificante”, dijo el gobernador.

La familia de la Sra. DeClerck se reunió en enero de 2020 en Mystic Meadows para celebrar su 104 cumpleaños antes del inicio de la pandemia. Cuando supieron que ella había contraído el virus, se prepararon para lo peor.

“Estábamos muy preocupados”, dijo su hijo, Phillip Laws, de 78 años.

«Pero ella tiene una tenacidad que es increíble», agregó. «Y ella tiene ese rosario, todo el tiempo».



Una católica devota, la Sra. DeClerck dirigía las oraciones del rosario cada semana en el hogar de ancianos y, antes de la pandemia, era un elemento fijo en la misa semanal.