El príncipe Harry y Meghan Markle confirman el fó a la Familia Real

Daily Mail: El príncipe Harry y Meghan Markle han confirmado a la reina que no regresarán como miembros activos de la Familia Real, dijo hoy el Palacio de Buckingham.

La decisión se tomó después de conversaciones entre el duque de Sussex y miembros de la Familia Real.

Relacionado: Perderán sus títulos honorarios

Las asociaciones militares, de la Commonwealth y de caridad que volverán a la Reina son: Royal Marines, RAF Honington, Royal Navy Small Ships and Diving, The Queen’s Commonwealth Trust, The Rugby Football Union, The Rugby Football League, The Royal National Theatre y The Asociación de Universidades del Commonwealth.

Un portavoz del Palacio de Buckingham dijo: ‘El duque y la duquesa de Sussex han confirmado a Su Majestad la Reina que no regresarán como miembros activos de la Familia Real.

Tras conversaciones con el duque, la reina ha escrito confirmando que al alejarse del trabajo de la familia real no es posible continuar con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio público.

Por lo tanto, los nombramientos militares honorarios y los patrocinios reales en poder de los Duques serán devueltos a Su Majestad, antes de ser redistribuidos entre los miembros activos de la Familia Real.

‘Aunque todos están tristes por su decisión, el duque y la duquesa siguen siendo miembros muy queridos de la familia’.

Un portavoz del duque y la duquesa de Sussex dijo: ‘Como lo demuestra su trabajo durante el año pasado, el duque y la duquesa de Sussex siguen comprometidos con su deber y servicio al Reino Unido y en todo el mundo, y han ofrecido su apoyo continuo a las organizaciones que han representado independientemente de su función oficial. Todos podemos vivir una vida de servicio. El servicio es universal ‘.