Florida, EE.UU.–SpaceX lanzó su cohete Falcon 9 cargado con 60 satélites comunicacionales de Starlink y ya se encuentran en órbita más de 1.000 dispositivos de ese tipo.

La primera etapa volvió con éxito a la Tierra por quinta vez y se posó en la plataforma flotante Of Couse I Still Love You, colocada en aguas del océano Atlántico próximas a Puerto Cañaveral