Impresionante choque en Daytona 500

Así fue el impresionante choque múltiple que afectó a 16 autos en la carrera Daytona 500.

El pasado domingo se produjo una colisión múltiple durante una competición en el autódromo Daytona International Speedway (Florida, EE.UU.). El choque entre dos vehículos terminó afectando a 16 autos en la vuelta 14 de la carrera Daytona 500. (Seguir leyendo…)

. @NASCARONFOX takes a closer look at what caused this multi-car accident. #DAYTONA500 pic.twitter.com/sS8wJkt9La

CRASH!

Multiple contenders are collected in this early accident in the #DAYTONA500. pic.twitter.com/qZro3YXsTj

— NASCAR (@NASCAR) February 14, 2021