Muere Christopher Plummer: el caballero de Hollywood

The Sun: Christopher Plummer, quien es mejor conocido por sus apariciones en The Sound of Music y Knives Out, falleció en su casa de Connecticut con su esposa, Elaine Taylor, de 53 años a su lado.

Lou Pitt, su gerente durante 46 años, dijo a Deadline: «Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, humor autocrítico y la música de las palabras.

«Era un tesoro nacional que disfrutaba profundamente de sus raíces canadienses.

«A través de su arte y humanidad, tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará por todas las generaciones venideras.

«Él estará para siempre con nosotros».