Antinoti

Hay un detalle que nos llama mucho la atención; Y es la gente que no quiere vacunarse y que hace de todo para que los demás tampoco lo hagan. Esto es una decisión muy particular. Si usted, por la razón que sea, no se quiere vacunar contra el COVID-19, por favor, no se meta o interfiera con quién sí está esperando que llegue la fase que le corresponde y más vacunas, de la fabricación que sea, para protegerse del coronavirus. Es un año que vamos a cumplir en esta zozobra. Trancados, asustados y bregando con todas las consecuencias que ha traído este virus a nuestra vida.

Es importante que respetemos la voluntad de los demás. Mientras más gente se vacuna, mayor es la posibilidad de que se logre la inmunidad colectiva. Es bueno que nos documentemos, que nos dejemos de prejuicios y que dejemos sobre todo, de querer convencer a los otros de hacer lo que creemos válido, ya sea para que se la pongan o se la dejen de poner. Si nos fijamos, por ahora la gente adulta es la que está en lista de vacuna. Esto significa que es una persona que puede decir “sí o no” y nadie le puede obligar hacer lo contrario. Entonces, dejen tranquilos a quienes se quieren vacunar.