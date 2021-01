¿Y Danilo dónde está?

Altagracia Salazar

Alguien me dijo que la locuacidad de Ángel Rondón es directamente proporcional a la ausencia de la vida pública del ex presidente Danilo Medina. Hace un mes que Danilo no se ve.

Siendo dueño único del PLD, es probable que solo sus cercanías sepa la razón de la ausencia. Miriam Cabral aclaró que no viajó a Argentina en navidad.

A partir de ahí su nombre sale referido por terceros como nuevo presidente de los morados como si eso fuera novedad.

Hay especulación incluso sobre su salud, pero es eso: especulación.

Lo cierto es que hay gente que se está saliendo del carril de control que estableció el presidente del quepis negro y que uno de ellos es Rondón.

Un mes es mucho tiempo sobre todo si hay gente de tu entorno más cercano que está tras las rejas y otros mirando hacia allá con mucho temor.