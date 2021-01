Está de regreso en República Dominicana el Interceptor 004, la embarcación que se encarga de recolectar y eliminar los desechos plásticos de los ríos Ozama e Isabela para que no lleguen al mar. (Seguir leyendo…)

First good news of 2021 from our side: Interceptor 004 is back in business collecting trash in the Rio Ozama, Dominican Republic. pic.twitter.com/ijePAJ7QGS

— The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) January 6, 2021