Sobre las muertes por covid-19 en hogares de ancianos de Nueva York

El número de muertos en hogares de ancianos de Nueva York por covid-19 puede ser más del 50 por ciento más alto de lo que afirman los funcionarios, porque la administración del gobernador Andrew Cuomo no ha revelado cuántos de esos residentes murieron en los hospitales, anunció el jueves la procuradora general estatal Letitia James.

En un informe condenatorio de 76 páginas, James también dijo que algunos hogares de ancianos no identificados aparentemente no informaron las muertes de residentes al Departamento de Salud del estado y no hicieron cumplir las medidas de control de infecciones, con más de 20 actualmente bajo investigación.

Los hallazgos explosivos podrían llevar el recuento actual del DOH de 8,711 muertes a más de 13,000, según una encuesta de 62 hogares de ancianos que encontró que el estado subestimó las muertes allí en un promedio del 56 por ciento.

El informe señala además que al menos 4.000 residentes murieron después de que el estado emitiera un controvertido mandato de la administración de Cuomo el 25 de marzo para que los asilos de ancianos admitieran pacientes con coronavirus «médicamente estables», que James dijo que «puede haber puesto a los residentes en un mayor riesgo de daño en algunas instalaciones». . »

“A medida que continúan la pandemia y nuestras investigaciones, es imperativo que entendamos por qué los residentes de los hogares de ancianos en Nueva York sufrieron innecesariamente a un ritmo tan alarmante”, dijo James.

“Si bien no podemos traer de vuelta a las personas que perdimos por esta crisis, este informe busca ofrecer la transparencia que el público merece y estimular una mayor acción para proteger a nuestros residentes más vulnerables”.

Artículo completo en New York Post.