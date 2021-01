Video | Los tentáculos del pulpo

Altagracia Salazar

Disfruto muchísimo cuando me llega la misma nota, el mismo video o la misma foto desde fuentes impensables. La abogada de Correa el ex de Edenorte se distribuyó como la pólvora o alguien quiere que una crea que es así.

Gente común que valoraron hace unas semanas la maestría del juez Alejandro Vargas de pronto creyeron que era un tonto que no sabía cual era su jurisdicción. Gente no tan común que se hacía los tontos con P frente al tema.

Es evidente que hay un enredo societal entre los ex funcionarios de la administración Medina. Solo lo que publicó Nuria Piera sobre la Gerencia de Edenorte es suficiente para una investigación. Pero Nuria que es periodista no buscaba los socios de Correa.

El pasado viernes de improviso dejó de transmitirse en vivo la audiencia del caso de Sobornos de Odebrecht por decisión del tribunal. El testigo brasileño era tan elocuene que las defensas de Angel Rondón, Conrado Pittaluga y Victor Díaz Rua pidieron y se les concedió, el que cesara la transmisión.

Sin embargo en un juicio oral, público y contradictorio los medios están presentes y la información salió aunque en diferido. HOY los medios que no publicaron la declaración del testigo brasileño publican la de los abogados de esos tres imputados que anuncian van a demoler ese testigo.

Conocer la verdad resulta harto difícil en un país donde se conjugan las complicidades de los ricos, los favores de los políticos y una población que todavía no se ha sacudido totalmente del sistema de control impulsado por las bocinas y ayudado por los bots de las redes sociales.