‘Millones, millones, millones’

Altagracia Salazar

La designación de reputados profesionales del derecho en un equipo para recuperar bienes robados al erario en anteriores y en la actual administración es el segundo paso en firme desde el ejecutivo en la lucha contra la corrupción y la impunidad. El primero fue la designación de un ministerio público independiente.

Un técnico me dijo ayer que es un trabajo que puede tomar años y de que muchos expertos den muchas vueltas para encontrar el hilo que permita tirar el rollito.

El primer caso en los tribunales y otros procesos de investigación ya conocidos indican que quienes participamos en las marchas contra la corrupción y la impunidad no teníamos la más remota idea que cuánto se había robado en este país. Miles de millones como si fueran hojas de palo andan en manos de ciudadanos comunes que tienen en común que son ladrones.

Quiero recordar el compromiso verde que exigir una Cámara de Cuentas con representantes no partidistas, recuperar lo “robado” quitándoselos a los corruptos y, cancelar todo tipo de contratos con empresas “mafiosas”, poner todo un sistema judicial independiente y elegir nuevas altas cortes, que cada juez sea de carrera y tenga más de 5 años sin practicar política, entre otras.

En este momento está convocado el Consejo Nacional de la magistratura y viene un proceso de renovación parcial. Estemos atentos. Cero corrupción cero impunidad.