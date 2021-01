Cliente la reconoce y la cancelan del trabajo

Una estrella porno de Arkansas que comenzó a trabajar en Taco Bell para pagar sus facturas durante la pandemia afirma que fue despedida por la cadena de comida rápida después de que un ‘cliente temeroso de Dios’ se quejara de ella.

Lonna Wells afirma que comenzó a trabajar en Taco Bell en Newport, Arkansas, cuando la pandemia detuvo su trabajo como actriz de cine para adultos.

Ella dice que quería seguir manteniendo a su esposo e hijos, así que comenzó a buscar turnos en el restaurante de comida rápida.

Afirma en una entrevista con The Daily Beast que le contó a los gerentes sobre su carrera cuando fue contratada y que le aseguraron que no sería un problema.

Pero después de menos de una semana en el trabajo, afirma que la despidieron porque un cliente se quejó al restaurante de que ella estaba allí.



No está claro cómo supo el cliente sobre su profesión anterior: si la reconocieron o si alguien más se lo había dicho. El artículo de Beast no da más detalles sobre el denunciante y Taco Bell no ha comentado al respecto.

Taco Bell no respondió de inmediato a las consultas el martes por la mañana.

Wells dice que estaba haciendo «turnos de nueve horas» en el restaurante. No está claro exactamente cuántos días trabajó allí.

Wells dice que su trabajo se ralentizó durante la pandemia porque la industria del porno tuvo que detenerse repentinamente.

Ella todavía operaba una página de OnlyFans.

