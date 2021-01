Se dice que Trump ha hablado de perdonarse a sí mismo

The New York TImes: El presidente Trump ha sugerido a sus asesores que quiere perdonarse a sí mismo en los últimos días de su presidencia, según dos personas con conocimiento de las discusiones, una medida que marcaría uno de los usos más extraordinarios y no probados del poder presidencial en la historia de Estados Unidos.

En varias conversaciones desde el día de las elecciones, Trump les ha dicho a sus asesores que está considerando concederse un perdón y, en otros casos, les preguntó si debería hacerlo y cuál sería el efecto legal y político en él, según las dos personas. No estaba claro si había abordado el tema desde que incitó a sus partidarios el miércoles a marchar hacia el Capitolio, donde algunos asaltaron el edificio en un ataque de turbas.

Trump ha mostrado señales de que su nivel de interés en perdonarse a sí mismo va más allá de las meditaciones ociosas. Durante mucho tiempo ha sostenido que tiene el poder de perdonarse a sí mismo, y su encuesta de puntos de vista de sus ayudantes suele ser una señal de que se está preparando para cumplir con sus objetivos. También se ha convencido cada vez más de que sus enemigos percibidos utilizarán las palancas de las fuerzas del orden para atacarlo después de que deje el cargo.

Ningún presidente se ha perdonado a sí mismo, por lo que la legitimidad de la posible auto-clemencia nunca ha sido probada en el sistema judicial, y los académicos legales están divididos sobre si los tribunales la reconocerían. Pero están de acuerdo en que un auto-perdón presidencial podría crear un nuevo precedente peligroso para que los presidentes declaren unilateralmente que están por encima de la ley y se aíslen de ser considerados responsables por los delitos que cometieron en el cargo.

