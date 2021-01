ARod enfrenta acusaciones de «crimen organizado»

New York Post: Una queja enmendada agregada a una demanda presentada contra Alex Rodríguez por su ex cuñado acusa al ex yanqui de «crimen organizado y malversación» en relación con un negocio de bienes raíces.

Constantine Scurtis, cuya hermana, Cynthia Scurtis, estuvo casada con A-Rod de 2002 a 2008, ha afirmado que el ex toletero lo expulsó de una empresa lucrativa, según documentos judiciales presentados en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade.

Los nuevos documentos, presentados el lunes, agregan las nuevas acusaciones serias, citando mensajes de texto y cartas, según los abogados de Constantine Scurtis.

«Señor. Rodríguez se enfrentará a un jurado el 2 de agosto de 2021 para responder a los reclamos de que él y sus co-conspiradores participaron en un patrón de crimen organizado y malversación de fondos ”, dijo la abogada de Scurtis, Katherine Eskovitz.

La nueva presentación alega que A-Rod «primero engañó a su esposa y luego engañó al Sr. Scurtis con las ganancias de su empresa inmobiliaria tremendamente rentable», según otro miembro del equipo legal de Scurtis, Nate Holcomb.

Scurtis había presentado originalmente una demanda de 50 millones de dólares contra Rodríguez en julio pasado. A-Rod presentó una contrademanda negando las acusaciones de Scurtis.