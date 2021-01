Varias personas han logrado ingresar a los pasillos del Capitolio…

Chequea video a continuación

#Trump supporters have breached the Capitol police security line and are forcefully entering the Capitol building in protest of Congress’s certification of the electoral college result. #WashingtonDC #Elections2020 pic.twitter.com/8d3A1AA4N3

— Revolution Watch (@RevoWatch) January 6, 2021