Con el ojo en Trump

Daily Mail: El Partido Republicano invitará al expresidente Donald Trump a dirigirse a su reunión de primavera, que también sirve como una reunión para donantes de alto valor y posibles candidatos presidenciales de 2024.

La reunión, organizada por el Comité Nacional Republicano, se llevará a cabo en Palm Beach, Florida, del 9 al 11 de abril, informó Politico.

Trump está acampando en su residencia de Mar-a-Lago mientras planea sus movimientos posteriores a la presidencia y prepara su defensa en su próximo juicio político.

Aún no ha hecho una aparición pública desde que dejó la Casa Blanca el 20 de enero, pero ha realizado viajes desde su club de Palm Beach a su Trump International Golf Club en West Palm Beach.

Trump también está considerando otra candidatura presidencial él mismo, aunque eso podría ser determinado por su juicio político. Si es declarado culpable, se le podría prohibir volver a ocupar un cargo federal.

También está considerando la posibilidad de lanzar un tercer partido político, el Patriot Party, que podría fracturar a los republicanos de forma permanente.

Pero si intenta volver a la Oficina Oval, el partido se mantendrá neutral, dijo la presidenta del RNC, Ronna McDaniel.

‘El partido tiene que mantenerse neutral. No le estoy diciendo a nadie que se postule o no se postule en 2024 », dijo McDaniel a The Associated Press cuando se le preguntó si quería ver a Trump postularse nuevamente en las próximas elecciones presidenciales. Eso dependerá de esos candidatos en el futuro. Sin embargo, lo que realmente quiero verlo hacer es ayudarnos a recuperar la mayoría en 2022 ‘.

Y le dijo a The Washington Post que el papel de Trump ‘dependerá de él de muchas maneras’.

‘No estoy mirando a quién podemos destacar o priorizar. Se trata de adónde podemos llevar nuestro partido y nuestro mensaje en el futuro ‘, señaló.

Los republicanos seguían divididos sobre el ex presidente y sobre si es o debería ser el líder de su partido. El próximo juicio en el Senado no ha aliviado las tensiones.

Sin embargo, la base leal de partidarios de Trump lo apoya y podría ser una fuerza poderosa en futuras primarias republicanas. Pero algunos republicanos reconocen que el controvertido comportamiento de Trump ha alienado a algunos bloques de votantes que el Partido Republicano necesita para ganar futuras elecciones.

El mismo Trump está trabajando para cimentar su poder como líder de los republicanos.

Se reunió con el líder republicano de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en Mar-a-Lago el jueves, y luego emitió un comunicado en el que se jactaba de su propio poder e influencia en el partido.

El expresidente fue visto oficialmente por primera vez en una fotografía difundida por su comité de acción política, habiendo sido vetado en las redes sociales.

Una lectura de la reunión de Save America PAC dijo: ‘La popularidad del presidente Trump nunca ha sido más fuerte que en la actualidad, y su respaldo significa más que tal vez cualquier respaldo en cualquier momento’.

La declaración deja en claro que Trump ve su futuro papel en el Partido Republicano como creador de partidos.

También es una amenaza velada para cualquier republicano que haya votado para acusarlo, o cualquier senador que pueda votar para condenarlo, de que usará su poder en venganza.