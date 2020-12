Entra en erupción el volcán Kilauea de Hawai

El volcán Kilauea en la Isla Grande de Hawai ha entrado en erupción, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.La erupción comenzó el domingo por la noche en el cráter de Halema’uma’u. El volcán se encuentra en el Parque Nacional Volcanes de Hawai.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

View from the western rim of Kīlauea Caldera. Lava is erupting from a fissure in the NW wall of Halemaʻumaʻu crater and cascading into the deepest part of the crater, which had been occupied by a water lake (now replaced with a growing lava lake). pic.twitter.com/VKIFA1Npr0

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 21, 2020