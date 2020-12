– Encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center en plena pandemia….

Chequea video a continuación

Now I’m ready for my closeup. 🎄😉⠀

⠀

Click the link in bio for tree viewing info — no tickets required! pic.twitter.com/fe2WnHteVX

— Rockefeller Center (@rockcenternyc) December 3, 2020