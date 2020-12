Video: Enfermera se desmaya tras recibir la vacuna

Una enfermera en Tennessee se desmayó este jueves luego de que le aplicaron la vacuna contra covid-19 en una conferencia.

Tiffany Dover, quién es directora de enfermería colapsó frente a medios de comunicación mientras hablaba de las primeras vacunas contra covid-19 que recibió el sector salud. Fueron aprox. 17 minutos después de recibir la vacuna fabricada por Pfizer contra covid-19, comenzó a sentirse mareada, se disculpó y se cayó antes de que los médicos pudieran sostenerla. (Seguir leyendo…)

WATCH: Nurse passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee. Nurse Manager Tiffany Dover was okay and spoke again with local station WTVC, saying she has a condition where she often faints when she feels pain.

“It’s common for me,” she said. pic.twitter.com/wqUhX577vc

— Breaking911 (@Breaking911) December 18, 2020