Video | ‘Ricos abusadores’

Altagracia Salazar

Que dos familias justifiquen una actividad masiva en el hecho de que se realizaron pruebas PCR a más de 500 invitados y otros cientos entre familiares, empleados del Country Club y suplidores da cuenta de que hay personas que entienden que el dinero en abundancia resuelve todos los males.

Cuanto tiempo toma hacer una prueba. Como es posible que no hay cabeza para pensar en las otras personas porque alguien rico cree que merece tal o cual cosa.

Ojalá no tengamos una crisis de abasto de pruebas en el momento en el que el mundo se aterroriza por el surgimiento de una nueva cepa del Covid.

Las bodas de adinerados en La Vega, Santo Domingo y Santiago serán recordadas como las acciones de ricos indolentes. Personas que solo piensan en su satisfacción personal y que entienden que el resto de la población que no tiene su nivel económico es basura.

El pobre que se aglomera en la Duarte o en las pulgas no tiene otra opción pero tiene el mismo derecho que un rico soberbio a recibir atención sanitaria en el caso de que se enfermen.