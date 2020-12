Puff Diddy regala a su madre cheque de 1 millón de dólares y un carro Bentley por su 80 cumpleaños.

Según la revista Complex, el magnate de 51 años avanza lentamente hacia un patrimonio neto de mil millones de dólares.

#Diddy gifted his mom a $1 million cheque and a #Bentley for her birthday 🏆#GotThatHipHop pic.twitter.com/O6i0Fg1gJX

— OfficialGTHH (@OfficialGTHH) December 22, 2020