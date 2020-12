Los jugadores de los Lakers de Los Ángeles recibieron sus anillos de campeones, conquistado al ganar la final de la pasada temporada, los cuales llevan el logo Mamba e inscripto un mensaje dedicado a la memoria de la leyenda del conjunto, Kobe Bryant. (Seguir leyendo…)

Chequea el anillo:

This is what it's all about 💍 pic.twitter.com/kZlYMYb93X

— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 23, 2020