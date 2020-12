El cantante urbano criollo Lírico en la Casa reveló varios episodios de violencia que vivió hace unos años con su expareja y madre de su primer hijo. “Yo primero ‘taba con la madre de mi hijo, el varón que tiene 10 años. Y yo me dejé de ella porque me pegó durísimo un día, jevi”, confesó el intérprete de “Marianela” agregando que en ese tiempo aun no era artista.( Seguir leyendo…)