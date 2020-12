Opinión | Actitud disparatada en el gobierno

Altagracia Salazar

Anunciar una centralización de la información sobre el Covid es una metida de pata de comunicación que puede servir de referencia. Las malas noticias no se anuncian se permean y se toleran.

Es una muestra de lo mal que le puede ir a una entidad por un simple manejo inadecuado de la información.

Qué significa la centralización que un médico o director de un hospital no puede hablar, que los datos del boletín epidemiológico no puede ser interpretado por un profesional del sector publico?

Hay que recordarle a las autoridades de salud que la comunicación ni las estrategias de comunicación cambian la realidad. A menos que quieran reproducir el esquema del PLD y sus bocinas con la diferencia de que no tienen dinero para comprar a tanta gente.

No sé de quién es la decisión pero eso se llama galloloquismo desfasado.En el mundo de hoy no se puede controlar ninguna información sin generar traumas que superan precisamente lo que se quiere evitar. La mejor estrategia de comunicación es decir la verdad y pronto.