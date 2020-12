La gran pregunta de Fefita

Fefita la Grande: Como yo me debo a un público fiel a mi.

Me gustaría que sepan que cuando me propusieron matrimonio yo le dije a mi novio que aceptaba el anillo de compromiso pero que yo tenía que pensarlo y pensarlo y pensarlo quiero saber que piensa mi público de esto si ya es justo que yo acepte casarme ..?

Por qué me debo a ustedes y más vale un buen pensamiento que una mala decisión quiero saber su pensar por qué este 2021 promete ya que el 2020 solo nos trajo desgracias 😍😍