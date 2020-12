‘Abinader sin las trampas del poder’

Altagracia Salazar

El presidente ha propuesto el más importante paquete de reformas institucionales orientada s a reducir y penalizar la corrupción en el estado y a la recuperación de los bienes públicos.

Con mayoría en ambas cámaras para la aprobación de leyes ordinarias parecería fácil hacerlo. Ahora veremos si Abinader tiene el respaldo real de mucha gente de su partido que coincidía en el discurso de campaña pero que pudo haber cambiado de opinión tras sentarse en un escritorio y escuchar el taconeo de una escolta.

Un portal de transparencia en tiempo real virtualmente cierra las puertas a la mayoría de los negocios turbios en la administración pública, no porque los funcionarios dejaran de intentar el robo, sino porque la gente está atenta.

El anuncio de anoche puede convertir a Abinader en un referente o en un hombre solo en términos partidarios que tendría que recurrir a la sociedad no partidarista en busca de respaldo de sus iniciativas.

Hay que decirle a Luis Abinader que no es la primera vez que un presidente establece un compromiso al inicio de su gobiero. Ya lo hizo Leonel Fernández para luego plantar un esquema corrupto sin igual. La historia le juzgará.

Me tomo como tarea observar lo que escriben algunos camajanes en sus redes para un observatorio personal de como el PRM se crece o se disminuye ante esta propuesta.