Policía daña coro en toque de queda

View this post on Instagram

Llega a nuestra redacción un video donde se ve a la Policía Nacional intentar disipar una muchedumbre mientras esta se dispersa corriendo en distintas direcciones. . En el audiovisual, presumiblemente grabado en el sector Katanga de Los Mina, se escuchan también varios disparos al tiempo que unidades del cuerpo del orden persiguen a la multitud. . Según datos hasta el momento, el hecho ocurrió en horario de toque de queda. . . Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _______ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #tvdominicana