Las 5 metidas de pata más comunes a la hora de decorar

El diseño consiste, según Robin Siergeman, en hacer feliz a las personas, estética, funcional o emocionalmente, y para nosotras es imprescindible que cumpla con las 3 condiciones. Diseñar es una combinación de cómo se ve, cómo funciona y cómo se siente. Sin embargo, muchas personas pasan por alto ciertos aspectos o se dejan seducir por otros y terminan teniendo lo que en buen dominicano conocemos como un “arroz con mango”, un desastre en materia de decoración que no se parece a ellos, no les hace sentir cómodos ni a gusto y a veces hasta les avergüenza o agobia.

Por eso queremos compartir contigo 5 de las más comunes metidas de pata a la hora de decorar y así ayudarte a evitarlas.

Metida de pata #1: Comenzar a decorar sin un por qué

A veces comenzamos a decorar por las razones erróneas y sin un “por qué” claro, lo cual es la receta ideal para tomar decisiones desacertadas. Por ejemplo, decorar porque tienes un evento en casa puede hacerte comprar para satisfacer a otros o a la carrera y luego hacerte sentir insatisfecha con lo adquirido. En cambio, si tu por qué es tener un fabuloso diario vivir, o recibir amigos con regularidad, pensarás en función de tu estilo de vida y tomarás mejores decisiones.

Solución: definir antes de comenzar a decorar como quieres que tu espacio funcione y apoye tu estilo de vida.

Metida de pata #2: Seguir las tendencias sin tener en cuenta tu estilo

Tu estilo es una herramienta indispensable para decorar, cuando te dejas llevar por las tendencias puedes terminar detestando lo que adquieres. Hay tendencias que irán genial con tu estilo y otras que no, así que conocerlo es imprescindible para mantenerte enamorada de tu espacio.

Solución: conocer las características de tu estilo personal.

Metida de pata #3: Entender que el color se limita a las paredes o el sofá

A veces nos enamoramos de un color y no tomamos en cuenta nuestro nivel de tolerancia al color, ni cómo nos hace sentir. El color puede estar en cojines, cortinas, accesorios, flores y arte, no solamente en las paredes.

Solución: Pensar antes de seleccionar los colores en qué sensación quieres que evoque tu espacio, que colores la transmiten, y cómo aplicarlos para que no te agobien.

Metida de pata #4: Limitarte a comprar lo que te gusta o tiene buen precio

Ni las ofertas ni tu gusto están mal, pero pueden generar tentaciones. Es primordial conocer tu estilo de vida y tu estilo decorativo para saber que comprar, pues lo que está en oferta no necesariamente suplirá tus necesidades. Lo importante es saber lo que necesitas (función), tu estética (estilo) y lo que anhelas (necesidades emocionales).

Solución: como cuando vas al súper, ir de compras con una lista es lo ideal y si está en oferta ¡genial!.

Metida de pata #5: Comprar piezas sin saber dónde las vas a ubicar

Todo necesita una casa. Cada pieza necesita un lugar, si no estás destinado a tener un espacio desorganizado o un clóset lleno de adornos que no sabes dónde ubicar.

Solución: al igual que la lista del punto anterior, tener un plano o definir lo que queremos y dónde lo ubicaremos, antes de adquirirlo.

¡Esperamos que esta lista, de apariencia sencilla pero con gran potencial, te ayudara! La misma ha sido desarrollada por Lucy y Marcelle quienes son las creadoras de una serie de talleres, 100% en línea, llamada “Style Like a Pro”. El primer taller de esta temporada ha sido bautizado como “Define tu Estilo Propio” y fue diseñado para que puedas descubrir todos los trucos para definir tu personalidad de diseño, paso fundamental para empezar a evitar estas funestas metidas de pata a la hora de decorar tus espacios.

Ellas creen que todos merecemos una casa que nos represente, nos haga sentir orgullosos y apoye nuestro estilo de vida y por ello, además de invitarte a que visites su página web en www.StyleLikeaProRD.com, han querido regalarle a la comunidad de remolacheros y remolacheras un 40% de descuento en este taller del mes.

¿Qué tienes que hacer? Entrar a http://bit.ly/SLAP-Remolacha y utilizar el código REMOLACHA para disfrutar de este contenido hecho por el talento local. Así que ya sabes, estás a unos cuantos clicks de aprender a descubrir tu estilo para mejorar no solo tus espacios, sino también tu vida, y de hacerlo a un precio súper especial. ¿Qué esperas para aprovechar este regalo? 🤗.