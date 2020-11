Video | Así se ve la Tierra desde la cápsula SpaceX

Para Victor Glover, es increíble estar en el espacio como integrante de la misión Crew-1 de SpaceX. Con la mirada de un niño ilusionado, grabó un video de la Tierra mientras estaba en su cápsula. Lo publicó en su cuenta de Twitter.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp

— Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020