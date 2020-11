RD derrota Islas Vírgenes en apertura de baloncesto

La selección de República Dominicana desplegó todo su poder para derrotar fácilmente anoche 89-75 a la representación de Islas Vírgenes Estadounidenses, y de paso iniciar con buen pie en la ‘Burbuja’ de Baloncesto al FIBA-AmeriCup 2022, cuya apertura fue este domingo, en el magnífico escenario del Hard Rock Hotel y Casino de esta ciudad.( Seguir leyendo…)

Chequea un breve clip:

#Americup@RDBSeleccion 🇩🇴 dominated and won the game 89 – 75 against Virgin Islands 🇻🇮 in the #AmeriCup2022 qualifiers@EVargas30 🏀 leads his team with 23 points & 12 rebounds. pic.twitter.com/cJGpbjZGxa

— FIBA AmeriCup (@AmeriCup) November 29, 2020