Xiomarita Pérez: “El merengue es un baile, no una danza”.

La trabajadora del folklore Xiomarita Pérez hace un llamado con motivo de celebrarse este jueves 26 el Dia Nacional del Merengue, para aclarar que este genero musical no es una danza sino baile, por ser espontáneo, festivo y practicarse en cualquier lugar y época del año.

Expresó que este razonamiento surge a raíz de que algunos estudiosos del tema, incluyéndose, se han referido al género utilizando un término incorrecto.

“No es una ni dos veces que ambos términos se usan indistintamente para el ritmo dominicano, sin tomar en cuenta que la danza tiene un motivo, un argumento para desarrollarse en su práctica, siendo la ritualidad la característica más importante, una preparación concebida, no es bailar siguiendo el ritmo, es danzar con devoción”, abundó la maestra de baile.

Agregó que esto ocurre muchas veces porque tenemos un referente, pero no el idóneo y solo la práctica, el análisis y aceptar los errores es lo que ayuda a que un contenido sea fiable.

Citó como danzas los congos del Espíritu Santo, la sarandunga de Baní, los diferentes tipos de gagá (de los bateyes, teatralizados de Elías Piña y el de Polo Barahona). Igual es la danza clásica o balé, a diferencia de que esta es académica, necesita un público y en las danzas rituales los ejecutantes son los mismos espectadores, no necesitan un público para su práctica, algunas se la dedican a un santo, a una promesa o se ejecutan en ritos funerarios.

Se refirió a los palos o atabales como la danza nacional, que es ritual, y festiva en ocasiones, porque hasta para celebrar cumpleaños o darle la bienvenida a un familiar que llegó del extranjero tocan y bailan, además de tener variantes danzarías.

“Fue a principio del 2012, mientras fungía como directora nacional de Folklore que hicimos la observación en un documento, para que se incluyera “baile” y no danza, en el Proyecto de Ley de la Cámara de Diputados para declarar el merengue como Patrimonio Cultural Intangible, el cual se convirtió en ley luego de las modificaciones que hizo el Senado, declarándolo en el 2014 como Patrimonio Cultural Musical de la República Dominicana”, sin embargo, no se llegó a promulgar”, resaltó.

Xiomarita invitó a los interesados a participar en este conversatorio, a partir de las 4:00 de la tarde, hora de República Dominicana, para aprender y desaprender de nuestro baile nacional, como del paso “muliana”, que ya no se practica, de los diferentes merengues, de acuerdo con los instrumentos que se interpretan, etc.