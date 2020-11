Video | Cuando no te dejan hacer tu trabajo

View this post on Instagram

El fiscal titular de Valverde, Nelson Rodríguez, reprochó a varios agentes de la Policía Nacional por apresar sus familiares que violentaban el toque de queda. En un video que circula en las redes sociales, se observa al funcionario judicial arremeter contra los miembros de la uniformada que hicieron cumplir el decreto presidencial que prohíbe el tránsito de civiles a partir de las 7:00 de la noche los fines de semana. Amplía esta información en nuestro portal web Vídeo: Fuente externa #DiarioLibre #Actualidad #Justicia