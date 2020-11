Fefita: ‘Déjennos trabajar’

View this post on Instagram

Mi mensaje es muy claro y específico solo pido a Dios que nos siga dando fuerza para sobre llevar lo que estamos pasando nosotros lo de la clase artísticas solo tú señor sabe lo que nosotros estamos pasando con nuestros músico , he ingeniero de sonido y toda clase incluyendo dueños de discoteca , bares y más. Señor mete tu santa mano solo eso te pido @wasonbrazoban @cachicha @elchavaldelabachata01 @diariolibre @donmiguelo @sergiovargas3