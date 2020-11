Elsa Raven, actriz de Titanic, fallece a los 91 años

Tal vez no la hayas notado mucho en las películas antes mencionadas, pero tuvo roles importantes ahí, pues ella es quien recaudaba fondos para le torre del reloj en la primera película de Back to the Future y, sobre todo en Titanic, en donde Elsa Raven nos hizo llorar a todos (y aún continúa haciéndolo) gracias a la escena en donde se le puede ver en cama junto a su esposo, mientras se sostienen fuertemente y esperan a que el agua lo cubra por completo.( Seguir leyendo…)