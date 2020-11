Expelotero pide disculpas; Franklin Mirabal responde

Carlos Gómez pide perdón y le hace propuesta a Franklin Mirabal.

Franklin Mirabal por Instagram:

Problema resuelto!!!.

Vía la mediación del ícono del béisbol de RD, Luis Polonia, he conversado durante 20 minutos con el pelotero Carlos Gómez.

Le dije mis puntos, él me dijo los suyos y decidimos poner fin a nuestras diferencias.

Acepté que he sido «Desproporcionado» en algunos ataques y prometí parar eso. Gómez reconoció que yo he sido «Un gran promotor del béisbol y los peloteros».

Los dos admitimos que peloteros y periodistas somos parte de una misma industria y debemos estar unidos.

¡Dios bendiga a los Peloteros!.

Las disculpas de Carlos Gómez: