Video | ‘El cambio no es de Abinader’

Altagracia Salazar

En los primeros cien días del gobierno del cambio la única certeza es que quien cambió es el país no el partido que nos gobierna y la mayoría de sus dirigentes.

Luis Abinader lidera un gobierno con una dirigencia hibrida compuesta por gente de ideas claras y una ancianocracia que reclama méritos políticos por haber soportado 20 años de oposición pero totalmente desligada de las expectativas de un país donde la mayoría tiene menos de 30 años.

Abinader lo sabe y habla a unos periodistas que no quieren oírlo porque se acostumbraron al autoritarismo peledeísta que se negó a rendir cuentas durante años. He recibido con sorpresa la pregunta de si no creo que abinader habla demasiado.

El presidente marcha con los tiempos, su partido no. Y si lo dudan pregunten a Josefa Castillo venida a menos en la opinión pública por su tozudez en heredar su diputación a su hijo. Pregunten a Kimberly ministra de la juventud en suspenso o pregunten al senador de monte cristi que es el ultimo en disculparse por no entender que la pava no pone donde ponía y que el pueblo que ahora gobierna está como Liborio que no come pendejá.