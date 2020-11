Ayudemos a esta dominicana

View this post on Instagram

Mujer pide una mano amiga, ante la precaria realidad que vive junto a sus hijos, en Tamboril, Canca La Piedra, en el Alto del Aguacate, Santiago. Interesados en ayudar puede contactarla al (829) 670-7028. Usted también reportar inundaciones en su sector a través del 849-637-3737.