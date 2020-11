Revelan el árbol de Navidad que traerán al Rockefeller Center:

Say hello to the 2020 Rockefeller Center Christmas Tree! Hailing from Oneonta, NY, this Norway Spruce will arrive at Rockefeller Center this Saturday, November 14 to kick off the holiday season.⁣

How tall do you think this year’s tree is? pic.twitter.com/UMmxiY3toV

— Rockefeller Center (@rockcenternyc) November 11, 2020