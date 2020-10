Embajada de EE.UU. reconoce a dos militares dominicanos

View this post on Instagram

Alrededor del 16 por ciento de los miembros del servicio militar estadounidense son hispanos y una gran parte de estos, son dominicanos- estadounidenses. Con motivo del Mes de la Herencia Hispana queremos mostrar nuestro agradecimiento a aquellos miembros del servicio militar con ascendencia dominicana. Recientemente, el Jefe de la Sección del Ejército, Guillermo Rojas Jr., hizo entrega de la bandera estadounidense a familiares en la República Dominicana de dos miembros del servicio militar de los Estados Unidos que perdieron la vida. Honramos y agradecemos el servicio prestado por el Sargento Mayor Nelson S. Lendeborg, y por el Especialista Francisco Gilberto Hernández Vargas. Lee más sobre este acto en el enlace en nuestro perfil. #HispanicHeritageMonth #embajadausaenrd