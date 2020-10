Viral: Trump ofrendando

Trump cuenta los dólares antes de donarlos a una iglesia durante la misa.

La escena tuvo lugar el pasado domingo en una iglesia evangélica de Las Vegas (Nevada) y, cuando llegó el momento de hacer el diezmo, Trump sacó algunos billetes de 20 dólares de su bolsillo y los miraba mientras se acercaba la persona que recoge las limosnas. (Seguir leyendo…)

WATCH: President Trump gives money during services at the International Church of Las Vegas. pic.twitter.com/ZJIKpHm2Sr

— The Hill (@thehill) October 18, 2020