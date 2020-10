Joven narra asalto en Juan Dolio

View this post on Instagram

En la Peñita(Juan Dolio) a las 12:00 del medio día. Los afectados somos: @brauliorm @oscarjimenezr1 @hamlet.14 @kevespinosa @angelasandovald Pedimos justicia: @santiagomatias @alofokeradiord @showcarlosduran @luisabinader @raquel_arbaje @rcavada @eldotolnastra @cdn37 @cachichaoficial @somospueblord @sin24horas @aliciaortegah @nuriapiera @revoltiaolive @diariolibre @listindiario @ntelemicro5 @anoticias7 @noticiasrnn