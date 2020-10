República Dominicana.–El hotel The Peninsula House, localizado en el pueblo turístico de Las Terrenas, en la Provincia de Samaná, al noreste de la República Dominicana, ocupa la cuarta posición en The Best Hotels in the World: 2020 Readers’ Choice Awards de la revista especializada Condé Nast Traveler. (Sigue leyendo aquí…)

