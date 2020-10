Hombre se lanza del piso 14 del edificio El Huacal

View this post on Instagram

Un hombre resultó herido herido tras lanzarse este miércoles del piso 14 del edificio de Oficinas Públicas Juan Pablo Duarte (El Huacalito), ubicado frente al Palacio de la Policía Nacional, sin que hasta el momento se conozcan los motivos. Se trata de Juan Núñez, quien pertenece al departamento de Planificación y Desarrollo del ministerio de Haciendas, según datos preliminares recopilados en el lugar del hecho. Noticia en desarrollo… #ElNuevoDiarioRD