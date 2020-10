RD | Acuario Nacional prepara a tres manatíes para vivir en libertad

View this post on Instagram

¡Hola! Yo soy Pepe, el único manatí macho del @acuariordo. Hace unos días, mi veterinario me contó que Juanita es “la sensación del bloque” en las redes sociales. Debo confesar que quiero mi brillo, así que le pregunté a los de @ambienterd si también podía contar mi historia y como ellos son tan geniales, me dijeron que sí, así que ¡desliza y conoce más de mi! #ProntoEnCasa