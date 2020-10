Que el pueblo pague los platos rotos

Altagracia Salazar

‘Abinader reculó ante las protestas por los nuevos impuestos y gravámenes a una población harta y en crisis. La mayoría entiende que no debe pagar por los platos rotos por la camarilla que nos gobernó durante 16 de los últimos 20 años.

Por otra parte más allá de propio mandatario no se ha visto gesto alguno de humildad o sacrificio en otra parte del gobierno y del partido oficial.

Es difícil forzar la austeridad de la población cuando todo el mundo sabe de cofrecitos, barrilitos, exoneraciones, seguros internacionales y otros privilegios de los legisladores.

Cuando ningún salario privilegiado se ha tocado. Los economistas nos dirán que eso no es significativo pero daría cuenta de que no son solo los ciudadanos quienes debemos pagar por los platos rotos’