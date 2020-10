‘Los afectados aquí somos nosotros’

View this post on Instagram

A nuestra línea de denuncias vía WhatsApp usuario envía video de una discusión entre una paciente de diálisis y el director del Centro Cardio Neuro-Oftalmológico y Transplante (Cecanot), Félix Lorenzo de Jesús Valdez. La discusión se habría originado por una publicación que la paciente hizo en la cuenta de protrasplanterd en redes sociales, quejándome por el cierre del área de hemodiálisis sin comunicar o enviar a los pacientes fijos a otros hospitales.