Marca País ¡cambiemos el slogan!

Venecia Joaquín

Me alegré; creí que cambiar el logo era cambiar el slogan de Marca Pais; no es así. Sin embargo, deberíamos aprovechar lo sucedido con el logo para reevaluar el lema de “La República del Mundo”. No me gusta; no capto la esencia. Probablemente, la entiendan quienes la trabajaron; los que dicen que tomaron en cuenta cinco pilares: inversión, exportación, turismo, cultura, ciudadanía. Es posible que otros, especialmente extranjeros, tampoco capen esos elementos involucrados. (Seguir leyendo…)