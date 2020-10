Cómo ayudar a tus negocios favoritos desde tu casa, sin gastar un chele

Saludos saludables, de este lado de la pantalla Maricha Martínez Sosa. Hace algunos meses tuve la dicha de ser la única representante de la República Dominicana en un evento de Google, siendo una de las pocas seleccionadas, de entre miles de aplicaciones/solicitudes (aún no supero la emoción).

A partir de mi retorno entré en una fase que muchos podrían llamar “de evangelización» pues no se salvó ni uno solo de mis amigos y familiares de que yo le hablara de lo importantes que son sus contribuciones en Google Maps. Pero la cosa no se quedó ahí, creé @LocalGuidesDominicana y hasta organicé (con el apoyo de Andre’s Carnes Malecón y de Remolacha.net) un evento que reunió por primera vez en nuestro país, de manera oficial, a esta poderosa comunidad. (puedes ver el video resumen acá: https://www.instagram.com/p/B8kOUQ8H-xx/)

Y justo cuando tocaba organizar el próximo «meet-up» entré en fase final de mi tesis doctoral, llegó el coronavirus y lo demás es historia…

¿En qué está eso de ser Local Guides?

Pues en mi caso, ¡más activo que nunca! Y te quiero contar por qué es una buena idea que te actives tú también. En vez de dejar de usar Google Maps porque estoy trancada en casa, he optado por hacer todo lo contrario: aprovechar esta herramienta para donar parte de mi energía ayudando a esos establecimientos locales. Básicamente, le he dado las gracias a quienes me han estado ofreciendo servicio en esta etapa y a los lugares que, en el pasado no tan lejano, me hicieron feliz: yo lo hice a través de la captura y subida de +50 fotos 360º, gracias a la aplicación Google Street View. Igualmente, he dejado decenas de contribuciones en Google Maps que van desde fotos hasta videos y claro, muchísimos reviews.

¿Por qué hacerlo? ¡Porque importa!

¿Cómo sé que importa? Para muestra, un botón: mis imágenes ya han sido visualizadas más de 7.2 millones de veces, y mis reviews han ayudado en más de 200 mil situaciones a gente como tú y como yo, a tener claro qué expectativas tener y qué deben saber antes de visitar cada establecimiento.

¿Qué significan estos números? Acá posibles respuestas:

Que cada vez que alguien busque información en internet sobre un establecimiento del que escribí, va a poder encontrar mi reseña (y descubrir detalles como si aceptan tarjeta de crédito, si ofrecen buen servicio o si tienen opciones para regímenes alimenticios especiales).

Que cuando alguien con necesidades especiales de movilidad (como sillas de ruedas o coches de bebés) vea mis fotos, podrá notar si el lugar al que planea ir le será o no accesible.

Que cuando aplaudo a los proveedores que me dieron un buen servicio, contribuyo a que identifiquen sus fortalezas y que cuando les doy una crítica constructiva les muestro oportunidades de mejora que le ayudarán como negocio.

Para mí, una de las cosas más hermosas del internet es que nuestras acciones, así sean pequeñas, pueden tener un impacto enorme. Y eso, en esta época, puede marcar la diferencia para negocios o emprendimientos locales, ayudándoles a sobrevivir esta difícil situación. Ok, eso sobre mí, pero ¿qué puedes hacer tú? Acá te lo resumo en tan solo 5 pasos:

¿Qué puedes hacer tú?

Entra a Google Maps Dale un rating y review a los establecimientos que quieres apoyar, da igual el tipo: supermercados, farmacias, bancos, gasolineras, restaurantes, centros de salud, escuelas… En pocas palabras: ¡ponlos en el mapa! Acumula puntos dentro del programa Local Guides y, si quieres, tómalo como un juego que puede traer lindas amistades y beneficios tan cool como un viaje todo pago a California (y es en serio porque ¡yo lo viví!). Únete en Instagram a la comunidad de @LocalGuidesDominicana , pronto volveremos a la carga con tips, eventos y regalos. Siéntete bien, sin gastar ni un solo centavo adicional, estás contribuyendo a la promoción de los lugares que te importan aquí en tu país, cuando más te necesitan.

Si eres como yo y te importa tu país, seguro que encontrarás en estos tips la excusa perfecta para ayudar a nuestros emprendedores y empresarios, desde la seguridad de tu hogar y de esta divertida forma.

¿Tienes alguna duda? Déjala acá en los comentarios y desde que tenga el chance te respondo. Mientras tanto: quédate en casa y no dejes de poner granitos de arena que te permitan agradecer lo que tienes y ayudar a los demás.